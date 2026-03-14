Ha quasi un quarto di secolo l’ultimo pari ad occhiali fra Sarri e Allegri

Le primissime due sfide fra gli allenatori Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri andarono in scena nella Serie C 2003-2004. Allora si ritrovarono opposti dalle panchine di Sangiovannese, l’attuale laziale, e Aglianese, l’odierno milanista. Sia nel girone d’andata che nel ritorno di quel campionato il risultato fu di 0-0.

Una vera e propria rarità quanto appena ricordato.

Perché nei successivi 15 scontri diretti di campionato almeno una delle due squadre in campo, e di conseguenza almeno uno dei due allenatori, ha trovato la via del gol. Tanto che le sfide fra Sarri e Allegri, 17, hanno prodotto 34 reti, per una media esatta di 2/match.

L’ultimo Sarri-Allegri è rappresentato da Lazio-Juve alla 29esima (guarda caso) giornata del 2022-2023. Allora terminò con un 2-1 per i biancocelesti e lo stop ad una serie OK del livornese che era arrivata a contare 3 partite (2V – 1X) in casa del collega.

Sul fronte mister vs squadra…

Attenzione, perché gli schemi di Sarri non bucano la difesa rossonera dal 4-0 del 2022-2023, poi ecco 4 KO (due per 0-1 e due per 0-2). Mentre Allegri da 5 faccia a faccia contro gli Aquilotti alterna vittorie-sconfitte e considerando che nel girone d’andata fece 1-0…

D’obbligo ricordare che Sarri e Allegri rappresentano gli ultimi due allenatori ad aver conquistato uno scudetto dalla panchina della Vecchia Signora. Anzi, con loro due ne sono arrivati ben 6 dei 9 consecutivi nella seconda decade degli anni Duemila.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

3 vittorie Sarri

4 pareggi

10 vittorie Allegri

10 gol fatti dalle squadre di Sarri

24 gol fatti dalle squadre di Allegri

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL MILAN IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

4 pareggi

7 vittorie Milan

24 gol fatti dalle squadre di Sarri

22 gol fatti dal Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

16 vittorie Allegri

5 pareggi

7 vittorie Lazio

46 gol fatti dalle squadre di Allegri

25 gol fatti dalla Lazio