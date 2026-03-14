Lecce, Banda su Di Francesco: "Ha lavorato su di me e ho visto miglioramenti"

Prima della sfida in programma al 'Maradona' tra Napoli e Lecce, Lameck Banda ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Graziano fu il primo a chiamarmi Giuseppe e quando segno tutti mi chiamano così, sono emozionato in questo caso e mi faccio chiamare con piacere così. Penso di essere migliorato in difesa: grazie a mister Di Francesco, ho affinato la mia tecnica e ho capito meglio il posizionamento in campo. Dopo tanti infortuni, ho lavorato tanto sul campo".