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Cesena-Frosinone 2-2, le pagelle: Corazza-show, bene Calò. Shpendi flop

Cesena-Frosinone 2-2, le pagelle: Corazza-show, bene Calò. Shpendi flopTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 17:18Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Cesena-Frosinone 2-2

CESENA
Klinsmann 6 - Tradito da una deviazione di Cerri sulla conclusione da fuori di Corrado, non può far nulla per evitare il primo gol del Frosinone. Esente da colpe anche sul raddoppio di Ghedjemis.

Ciofi 6 - Fa il suo dovere nel reparto arretrato bianconero, per poi uscire dal campo probabilmente a causa di qualche acciacco. Dal 73' Amoran 6 - Dà una mano alla difesa del Cesena nella fase finale della gara.

Zaro 6,5 - Sempre attento e preciso nelle letture difensive, tiene costantemente a bada i riferimenti più avanzati del Frosinone senza incappare in particolari difficoltà.

Piacentini 6,5 - Prestazione identica a quella del suo compagno di reparto Zaro.

Ciervo 5,5 - Non si vede con grande continuità sulla fascia di competenza: avrebbe tutte le qualità per dare un apporto di sostanza decisamente maggiore alla squadra di Mignani.

Bisoli 6 - Ha un'ottima intesa con tutti i compagni, trova diverse giocate degne di nota ma negli ultimi metri gli manca qualcosa per fare la differenza. Dal 73' Bastoni 6 - Dà freschezza al reparto centrale romagnolo nel momento più importante della partita.

Castagnetti 6,5 - Il "solito" Castagnetti, sforna parecchia qualità e mette lo zampino sul gol del definitivo 2-2 con un assist illuminante per Corazza. Mezzo voto in meno, tuttavia, per la marcatura rivedibile su Corrado nell'azione della prima rete del Frosinone.

Berti 6,5 - Uno dei più attivi tra i bianconeri, sicuramente il più sfortunato: colpisce due pali nei primi 55 minuti, poi può finalmente gioire per aver dato il via all'azione rifinita da Corazza per il momentaneo 1-1. Dall'85' Vrioni s.v.

Guidi 5,5 - Schierato un po' a sorpresa nell'undici titolare, non riesce a incidere sulla corsia mancina. Dal 57' Corazza 7,5 - Ha un impatto devastante sul match. Segna il gol dell'1-1 al primo pallone toccato, poi ci prende gusto e si concede anche la doppietta che evita al Cesena di incappare in quella che sarebbe stata una sconfitta alquanto immeritata.

Shpendi 4,5 - Prima si divora il gol a due passi dalla porta su invito di Cerri, poi si fa respingere il rigore del possibile 1-1 da Palmisani al tramonto del primo tempo. Dall'85' Francesconi s.v.

Cerri 6,5 - Sfortunato con la deviazione sul tiro di Corrado, là davanti fa continuamente a sportellate con i difensori del Frosinone e risulta essere uno dei più propositivi. Al 4' spreca una ghiotta chance davanti a Palmisani, poi si procura il penalty sbagliato da Shpendi: nella ripresa si fa notare anche nella preziosa fase di non possesso.

Michele Mignani 7 - Una delle migliori versioni stagionali del Cesena: partita interpretata alla perfezione dai bianconeri che, per il numero di occasioni create, avrebbero forse anche meritato qualcosa in più. Un pareggio ottenuto in questo modo contro una delle principali accreditate alla promozione diretta in Serie A dà un'importante iniezione di fiducia all'ambiente romagnolo in vista delle prossime sfide.

FROSINONE
Palmisani 6 - Fa (quasi) tutto lui. Causa un rigore uscendo in maniera scomposta su Cerri, ma si riscatta alla grande respingendo il tiro di Shpendi dagli undici metri: nella ripresa viene trafitto due volte sul primo palo da Corazza.

A. Oyono 5 - Quasi mai realmente in spinta sulla destra, si fa saltare con eccessiva facilità dentro l'area da Corazza nell'azione dell'1-1 bianconero. Dal 77' Bracaglia s.v.

J. Gelli 5,5 - Una partita difficile, caratterizzata da più ombre che luci e con qualche incertezza di troppo qua e là nel corso della gara.

Calvani 5 - Spesso in ritardo nelle letture, soffre la fisicità di Cerri soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa viene graziato dal VAR per un contatto in area con Berti.

Corrado 6,5 - Segna da fuori area, aiutato anche da una deviazione fortuita di Cerri, il gol che consente al Frosinone di sbloccare la contesa. E' una delle poche note liete del suo pomeriggio, ma è sufficiente per lasciare il segno.

Calò 7 - Giocatore sempre da tenere sotto osservazione, è protagonista della punizione che porta al gol di Corrado nel primo tempo. A meno di venti minuti dalla fine della partita, poi, si ripete offrendo un gran pallone in area a Ghedjemis per la rete del 2-2.

Koutsoupias 5,5 - Pomeriggio non proprio esaltante a centrocampo per il greco, poco coinvolto dalla manovra ciociara. Dal 64' F. Gelli 6 - Entra con il piglio giusto e, in un finale al cardiopalma, tenta anche la gioia personale con una gran conclusione dalla distanza che si spegne di poco a lato..

Cichella 6,5 - Centra in pieno la traversa a metà primo tempo, mentre nella ripresa tenta di farsi vedere con un tiro da fuori che viene letto agevolmente da Klinsmann. Bravo in entrambe le fasi. Dall'84' Kone s.v.

Ghedjemis 6,5 - In una partita difficile, si accende nel momento del bisogno trovando la rete che consegna al Frosinone il momentaneo 2-1: servito da Calò, calcia al volo a tu per tu con Klinsmann, rendendo inutile il tentativo d'intervento del portiere bianconero.

Raimondo 5,5 - Il numero 9 del Frosinone si vede soltanto in avvio di gara, poi sparisce dai radar senza mai riuscire a dire la sua. Dal 77' Vergani s.v.

Kvernadze 4,5 - Assolutamente impalpabile l'esterno sinistro georgiano, mai in partita nel soleggiato pomeriggio del "Manuzzi". Dal 64' Fiori 5,5 - S'intravede soltanto a sprazzi nell'ultima mezz'ora.

Massimiliano Alvini 6 - Il Frosinone deve accontentarsi di un pareggio al termine di una delle partite più belle di questo campionato: un'occasione persa alla luce dello scontro diretto tra Monza e Palermo, ma non è ancora detta l'ultima parola per i ciociari che restano comunque in corsa per la promozione diretta in Serie A.

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