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Empoli-Mantova 2-2, le pagelle: Elia straripante, Trimboli determinante

Empoli-Mantova 2-2, le pagelle: Elia straripante, Trimboli determinanteTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:06Serie B
Pietro Celeste

Risultato finale: Empoli-Mantova 2-2

EMPOLI

Fulignati 6,5 - Tiene in piedi i suoi per l'ultimo quarto d'ora con la parata decisiva su Kouda che avrebbe chiuso i conti anzitempo. Nei gol è incolpevole.

Lovato 6 - Emerge nella ripresa utilizzando fisico ed esperienza dopo tutti questi anni in categoria.

Guarino 5,5 - Le troppe maglie biancorosse in area di rigore lo destabilizzano, apparendo un pò troppo remissivo.

Obaretin 6 - Scombina lo scacchiere iniziale di Caserta con una posizione più offensiva del previsto. Impensierisce Bardi e viene intercettato sulla linea il suo primo dei due colpi di testa. Dal 46' Moruzzi 6 - Un tempo in cui l'Empoli è chiamato a reagire, si spinge anch'esso in avanti inserendo un paio di traversoni al centro.

Ceesay 6 - Un paio di accelerazioni interessanti, anche se poi non riesce a confezionare la giocata per via di un'imprecisione. Dal 72' Saporiti 7 - Arriva sul traversone di Elia con determinazione infilando alle spalle di Bardi il gol del pari finale.

Magnino 5,5 - Lento e macchinoso nella prima costruzione, facendosi scippare il pallone diverse volte prima del giallo speso. Dal 80' Haas s.v.

Yepes 6 - Più accorto nella pulizia del palleggio del suo compagno di reparto e, assieme, cresce con il progredire della sfida.

Elia 7,5 - Una continua spina sul fianco. Ha più soluzioni non creando mai un punto di riferimento: prima pennella per il gol di Shpendi, poi si ripete per Saporiti.

Candela 5,5 - Più un quarto di difesa che di centrocampo. Abbassa il suo raggio d'azione, chiamando alla salita - timida - di Benaissa. Dal 72' Ebuehi 6 - Contribuisce alla rimonta toscana.

Ilie 5 - Ritarda le operazioni apparendo sprecone. Entra in ritardo su Meroni prendendosi il giallo poco prima della sostituzione. Dal 46' Nasti 6,5 - Ingresso frizzante, aggiungendo rapidità e decisione sulla trequarti.

Shpendi 7 - All'inizio si prova a caricare l'intero reparto sulle sue spalle, poi quando viene accompagnato è spietato e per poco non trova la doppietta.

Fabio Caserta 6,5 - Inizia con un pari il cammino di Caserta sulla panchina dell'Empoli dopo un avvio shock. Sente il brusio del pubblico all'intervallo e, complici i cambi, ribalta la sfida con i suoi riversati in avanti in cerca del tre a due finale.

MANTOVA

Bardi 6 - Attento sul colpo di testa di Obaretin e poco più. Nel secondo tempo non può evitare i colpi di testa ravvicinati di Shpendi e Saporiti.

Meroni 6,5 - Salva sulla linea sul colpo di testa di Obaretin, si rifugia in corner bloccando le offensive prima di esaurire le batterie.

Cella 6,5 - Arriva al posto giusto nel momento giusto, colpendo di testa e trafiggendo Fulignati.

Castellini 6 - Completa il trittico difensivo lombardo vigile, eccezion fatta per il doppio colpo di testa punitivo in uno dei quali fatica ad assorbire l'inserimento di Saporiti.

Radaelli 5,5 - Esterno di contenimento, peccato che dinanzi a lui ha un Elia in stato di grazia e inevitabilmente non lo livella. Dal 88' Maggioni s.v.

Trimboli 7 - Propizia entrambi i gol del Mantova: il primo invitando l'avanzata di Bragantini, il secondo tramutato in un'assist involontario sulla testa di Cella. Primo spesso sulle seconde palle, mantenendo alto il ritmo, specie nella prima frazione.

Kouda 5,5 - Spreca un gol arrivando sbilanciato sull'impatto. Impreciso nella trasmissione della sfera, sfortunato nella parata di Fulignati.

Benaissa 6 - Il Mantova sviluppa più centralmente, si annulla con Candela, comunque più arroccato di lui. Dal 46' Goncalves 5,5 - Più flebile del compagno, non pareggia la voglia e la grinta empolese.

Bragantini 6,5 - Stappa la partita con una sassata a togliere le ragnatele dall'incrocio, facendo cinque nelle ultime cinque. Ci riprova sul tramonto del primo tempo, ma Fulignati legge prima. Dal 57' Marras 6 - Subito prova a rendersi protagonista, ma poi nel nuovo assetto e senza un riferimento stabile davanti, latita.

Buso 5,5 - Non la sua partita nonostante il Mantova trovi sbocchi tra le linee, attaccando però solo sul centrodestra. Dal 57' Caprini 6 - Si conquista un paio di falli preziosi in un momento della gara in cui le parti si erano invertite.

Mancuso 6 - Solito lavoro di sacrificio spalle alla porta, per far respirare e permettere la risalita del campo prima di scomparire nella ripresa. Dal 67' Wieser 5,5 - Modesto abbassa la squadra e lui non riesce a ribattere gli inserimento insidiosi degli uomini di Caserta.

Francesco Modesto 6 - Indirizza la sfida con il doppio vantaggio per poi dimenticare di giocare la seconda frazione e dando un segnale di timore con i cambi.

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