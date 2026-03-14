Atalanta, Krstovic: "Reazione perfetta, dopo il primo gol volevo farne un altro"
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Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Inter: "Ho fatto gol e ho preso subito il pallone per farne un altro, la reazione è stata perfetta. Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo, il mister mi dà tanta fiducia e sono felicissimo. Io metto la testa dappertutto per questa squadra, sono contento di giocare per loro".
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