Un altro pari, e forse un'altra volta la panchina salva. Il Cesena chiarirà il futuro di Mignani

Il momento che sta vivendo il Cesena non è dei più semplici, e la sfida contro il Frosinone di oggi sembrava poter essere un po' una sorta di spartiacque per il futuro non tanto della squadra quanto del tecnico bianconero Michele Mignani, che è sulla graticola da tempo; il trainer sembrava aver salvato il posto dopo il pari contro il Modena, ma la gara contro i ciociari era sembrava invece decisiva. Dopo un inizio non esaltante, ecco il 2-2 finale (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Che significa questo? Che la classifica si smuove poco, ma che forse l'allenatore è salvo. Come se bastassero due pareggi per dare nuova credibilità a un progetto che sembra ormai naufragato anche nelle intenzioni del club, che di fatto ha sconfessato il trainer - la fiducia a tempo e uno dei concetti più deleteri del calcio moderno - e messo in discussione anche il Direttore Sportivo Filippo Fusco; solo il Direttore Generale Corrado Di Taranto sembra vicinissimo al rinnovo.

Viene però difficile capire esattamente cosa sarà, soprattutto se il Cesena dovesse proseguire con il silenzio stampa indetto nelle scorse settimane. Se però si dovrà procedere con scelte differenti, è forse il caso di farlo quando prima, dato che la stagione qualche margine ancora lo offre.