TMW Lazio, Sarri rischia di perdere ancora Rovella: è in forte dubbio per la trasferta di Lecce

Piove sul bagnato in casa Lazio. Oltre allo squalificato Danilo Cataldi, a centrocampo potrebbe mancare ancora una volta Nicolò Rovella. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista biancoceleste non è al meglio e Maurizio Sarri deve decidere insieme allo staff medico se rischiarlo per la trasferta di Lecce. Recuperati invece Toma Basic, Matias Vecino e Alessio Romagnoli, che partirà regolarmente per la Puglia malgrado l'interesse dell'Al Sadd.

Già nel corso della stagione, Rovella è stato a lungo ai box per pubalgia. L'ex Juventus all'inizio aveva optato per una terapia conservativa, ma con il tempo si è accorto che non riusciva a migliorare la sua situazione e di conseguenza ha deciso di ricorrere all'intervento. Ora, quando tutto pareva essere risolto, un nuovo problema potrebbe impedirgli di esserci dopo solo 2 gare dal suo rientro. Non c'è pace per il classe 2001.

Nel corso della sua carriera Rovella ha collezionato 80 presenze con la Lazio, 47 gettoni con il Genoa, 27 partite e un gol con il Monza e 3 apparizioni con la Juventus. Inoltre è sceso in campo 4 volte con l'Italia, 21 con l'Under 21, con 3 gol all'attivo, 10 con l'Under 19, 9 con l'Under 18 e 6 con l'Under 17.