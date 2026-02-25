Il dottore che ha operato Rovella: "È stato sfortunato. Tempi di recupero? Circa 3 mesi"

Nicolò Rovella si è fratturato la clavicola ed è stato prontamente operato dal dottor Giovanni Di Giacomo, che al Corriere dello Sport ha parlato dell'operazione a cui si è sottoposto il centrocampista della Lazio: "Per noi è un intervento di routine, ma nel calcio è meno frequente. L'ho trovato molto motivato, ha grande voglia di recuperare in tempi rapidi, anche se naturalmente dovranno essere rispettati quelli biologici necessari per un infortunio di questo tipo".

Impossibile dunque che la ripresa venga accelerata troppo: "In linea generale si parla di circa tre mesi. Il ritorno agli allenamenti in gruppo è previsto intorno al secondo mese, mentre servirà un ulteriore periodo prima di poter tornare a giocare e affrontare i contrasti in partita. Ho trattato molti calciatori, soprattutto per lussazioni della spalla. In termini di incidenza, queste problematiche sono meno frequenti rispetto a infortuni più classici come le lesioni del crociato. È stata una circostanza sfortunata, e purtroppo è toccata a Rovella".

Fondamentale sarà il lavoro dei fisioterapisti della Lazio, che cureranno la seconda fase della riabilitazione dell'ex giocatore di Genoa, Juventus e Monza: "Sono professionisti molto esperti e abbiamo già concordato un protocollo specifico che prevede lavoro in palestra, in piscina e altre fasi progressive".