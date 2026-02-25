Dai 50 milioni chiesti all'Inter agli infortuni, ora stagione finita. Per Rovella solo 9 gare con la Lazio

Sembra passata un'era, ma soltanto qualche mese fa, più precisamente la scorsa estate, la Lazio chiedeva 50 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola, per cedere Nicolò Rovella. Tra le squadre interessate c'era l'Inter, che all'epoca sembrava potesse vendere Calhanoglu al Galatasaray e voleva sostituirlo con il classe 2001 italiano. La stagione del 24enne però non è andata esattamente come ci si aspettava.

Dopo 4 partite è stato costretto a fermarsi a causa della pubalgia, che gli ha impedito di scendere in campo fino a gennaio, quando è tornato sul terreno di gioco per 2 gare, prima del riacutizzarsi del solito fastidio. Meno di un mese però e Sarri ha ributtato Rovella nella mischia, concedendogli minuti in Coppa Italia. Neanche il tempo però di riprendere la migliore condizione e, nella sua terza presenza consecutiva, ha riportato la frattura scomposta della clavicola, è stato operato e rischia di aver già terminato il suo 2025-2026 con 9 gettoni, 402 minuti e un assist.

Il suo contratto con i biancocelesti è valido fino al 2028, ma è molto difficile immaginare che qualcuno possa tornare alla carica e soprattutto che possa farlo alle cifre che Lotito pretendeva a luglio. Rovella si è così giocato anche i playoff con l'Italia e pure l'eventuale convocazione per il Mondiale, a questo punto quasi impossibile. Il calcio è uno sport stupendo, ma a volte sa essere anche crudele.