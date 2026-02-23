Lazio, dopo la pubalgia ora l'operazione alla clavicola: le gare che può saltare Rovella

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra". Così la Lazio ha annunciato l'operazione in cui il centrocampista biancoceleste è stato sottoposto in seguito all'infortunio rimediato sabato sera nel match poi pareggiato per 0-0 dalla squadra di Maurizio Sarri alla Unipol Domus di Cagliari.

Cinque mesi out per pubalgia

Un'assenza pesante per la squadra della capitale che dovrà rinunciare al classe 2001 per circa due mesi. Uno stop forzato che non ci voleva per il ragazzo che era rientrato da poco dopo i recenti problemi di pubalgia. Dopo il derby dello scorso 21 settembre, Rovella è rimasto lontano dai campi per due mesi ritornando in panchina per la prima partita dell'anno contro il Napoli e giocando gli ultimi 21 minuti della gara contro l'Hellas. Poi ancora tre presenze e ora una nuova assenza prolungata.

Le gare che sarà assente

Sicuramente salterà le gare del mese di marzo, dalla sfida contro il Torino fino al match contro il Bologna compresa anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Anche aprile probabilmente lo passerà ai box con i match contro il Parma, la Fiorentina, il Napoli oltre al ritorno contro la Dea a Bergamo.La speranza è che o contro l’Udinese o la Cremonese possa essere a disposizione. Ma ovviamente prima bisognerà vedere il recupero del ragazzo che, come informa la Lazio, sarà valutato giorno per giorno.