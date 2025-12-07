Lazio, Sarri risponde a Lotito: "Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata"

Botta e risposta a distanza tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Nel prepartita, il presidente della Lazio - che poi ha pareggiato 1-1 con il Bologna all’Olimpico - aveva fatto riferimento al prossimo mercato di gennaio: “La squadra non verrà indebolita. Quindi c'è una logica. Qui però non andiamo al supermercato per paghi uno, prendi 3”.

Una promessa che, però, non sembra sufficiente all’allenatore: “Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata - ha detto Sarri nel postgara a Dazn -. Se deve arrivare qualche giocatore che non ci migliora, meglio che non arrivi".

Sarri, che in estate non ha potuto beneficiare di rinforzi dopo la scoperta del mercato bloccato, ha poi ribadito il concetto anche in conferenza stampa, assicurando però di non aver fatto richieste specifiche sui singoli: "Non ho fatto richieste a livello di nomi, ho fatto presente i ruoli che ci potrebbero aiutare. L'ho detto alla società, o entri dentro alla società o non te lo dico (ride, ndr)".