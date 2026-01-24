Lazio, Sarri: "Romagnoli ci guida la linea difensiva, è irrinunciabile. Dia l'ho visto frizzante"
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre-partita contro il Lecce ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole: "Settimana difficile dopo una partita difficile in cui abbiamo perso in maniera netta. La settimana dopo non è mai semplice, ma non è il caso di farne un dramma, senza nervosismo"
Come ha scelto di puntare Romagnoli e perchè ha scelto Dia?
"Ci guida la linea difensiva ed è irrinunciabile. Dia ha fatto allenamenti frizzanti e ho voluto puntare su di lui".
Come ti aspetti la Lazio oggi dopo la prova con il Como?
Il Como ti toglie entusiasmo, sono in un momento straordinario. Mi aspetto una reazione, ma senza nervosismo".
