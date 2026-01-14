Lazio, si cerca un vice prima di far partire Mandas: l'obiettivo per la porta è Hermansen

Christos Mandas è uno degli indiziati principali a salutare la Lazio nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere greco è non è contento di ricoprire il ruolo di riserva di Ivan Provedel e preferisce giocarsi le sue carte a Torino con Marco Baroni. Sarri ha chiesto un vice di livello prima di acconsentire alla sua partenza.

La ricerca prosegue e il profilo preso in considerazione è quello di Mads Hermansen del West Ham. In Danimarca evidenziano a più riprese la sua volontà di lasciare il prima possibile Londra per misurarsi in Serie A, un campionato complicato che però può anche permettergli di dimostrare tutto il suo potenziale e magari ambire in seguito a qualcosa in più. È facile immaginare che comunque lo spazio nella Capitale per lui non sarà molto.

In carriera il classe 2000 vanta 72 presenze con il Leicester, 70 gettoni con il Brondby, 8 apparizioni con la formazione delle riserve dei danesi e 5 partite con il West Ham. Inoltre è sceso in campo 4 volte con la Danimarca Under 16, 4 con l'Under 17, 3 con l'Under 18, 9 con l'Under 19 e 9 con l'Under 21. Il suo contratto con gli Hammers scadrà il 30 giugno 2030.