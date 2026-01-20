Lazio, si continua a trattare per Giovane dell'Hellas: anche oggi contatti con gli scaligeri
TUTTO mercato WEB
La Lazio continua a lavorare per dare a Sarri un rinforzo di spessore e più adatto alle caratteristiche del gioco dell'ex allenatore di Chelsea, Juve e Napoli: Giovane continua a essere un obiettivo concreto per Fabiani. I biancocelesti hanno avuto nuovi contatti nella giornata di oggi col Verona, racconta Sky Sport.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni
Pronostici
Calcio femminile