Lazio-Torino 3-3, le pagelle: Coco fa e poi disfa, Cancellieri in stato di grazia

Oggi alle 17:18Serie A
di Pietro Celeste

Il risultato finale: Lazio-Torino 3-3

LAZIO

Provedel 6 - Respinta corta sul primo gol, incolpevole nel secondo, tocca ma non basta nel terzo dopo aver compiuto un prodigio prima dell'angolo.

Hysaj 6 - Porta a casa la pagnotta facendo il compitino. Si fa, però, sfilare Nkounkou in occasione del due a due.

Gila 6,5 - Un paio di uscite palla al piede e abile nella riagressione trasformando l'azione da difensiva e offensiva. Rude al punto giusto, scivolata provvidenziale in anticipo su Simeone.

Romagnoli 6 - Nel marasma dell'Olimpico dimostra di essere ordinato, seppur il tabellino reciti tre gol incassati.

Nuno Tavares 6 - Costretto a prendere le misure su Pedersen essendo troppo schiacciato al suo compagno di reparto. Ribalta l'azione una volta conquistata palla, salvo poi dimostrare i suoi limiti difensivi una volta sfilato Dembélé alle spalle. Dal 90' Lazzari s.v

Basic 6,5 - Costretto agli straordinari in questa settimana viste le tante assenze. Suo il lancio per Cancellieri per il due a uno. Dal 67' Belahyane 6 - Inserito per mantenere alta l'intensità seppur non sia l'uomo più giusto, ma l'unico rimasto.

Cataldi 7 - Corre tantissimo, termina la gara con oltre 11 chilometri percorsi ed è l'ultimo a mollare, anche se la foga lo porta al giallo. Il rigore nel finale pesava, non per lui che si fa carico di tutto il popolo biancoceleste.

Cancellieri 7 - Un gol più bello dell'altro. Strapotere fisico in entrambe le circostanze, al momento l'uomo in più in questa Lazio.

Dia 6 - Partita dispendiosa nella propria metacampo. Questo comporta ad essere lontano dalla porta e soprattutto a margine di un Castellanos non brillante. Dal 81' Noslin 6 - Si riprende con scaltrezza il rigore che porta al pari.

Pedro 6 - Da un suo errore poteva nascere il raddoppio granata, ma in appena trenta secondi passa da quello al lancio millimetrico per Cancellieri. Dal 67' Isaksen 6 - Vede la targa di Nkounkou sul gol subito, ma davanti crea qualche bella combinazione.

Castellanos 5,5 - Troppo lezioso, specie quando non glielo si chiede. Nel finale, poi, perde la testa facendosi ammonire a dimostrazione di quanto non renda quando poco lucido.

Maurizio Sarri 6 - La Lazio esce fuori durante la partita e tiene il controllo, perdendo la stazza nel secondo tempo, ma riprendendola con spirito e cuore nel finalissimo.

TORINO

Israel 6 - Per quanto forte che sia, ha qualche colpa sul primo dei due gol di biancocelesti. Doppio bel intervento successivamente, ma c'era una posizione di offside in precedenza, ravvisata. Nel finale, però, è bravo sul Taty.

Pedersen 6,5 - Esce dal campo stremato, più che lecito viste le tante scorribande sulla fascia. Suo il cross da cui nasce il vantaggio, si presenta più vanti nei pressi dell'area biancoceleste. Dal 78' Dembélé 5,5 Si fa scippare il pallone che poi porta al rigore.

Maripan 5 - Si fa soffiare il pallone da Pedro in maniera ingenua sul gol del due a uno e fa fatica a contenere la mobilità dei centravanti della Lazio.

Coco 5,5 - Meglio del compagno, ma non eccelso. Va in difficoltà anche lui nelle distanze difensive ma si rifà con il gol del momentaneo due a tre. Tutto perfetto... invece no: travolge Noslin e concede il rigore del tre pari.

Lazaro 5,5 - Davanti non sgroppa, dietro si vede passare Cancellieri in occasione del raddoppio, in cui legge male il ribaltamento di fronte. Dal 63' Nkounkou 6,5 - Subito nervoso, ma sintomo che è in partita e lo conferma la sgasata del due a due.

Casadei 5,5 - Non incide, si fa ammonire e fatica nel ripiegare nelle fiammate biancocelesti già dal primo tempo.

Asllani 6 - Funge da tappabuchi, smista palloni e sventaglia specialmente sulla destra. Prende il Taty quando è richiamato a cucire.

Tameze 6 - L'unico sopravvissuto dal cartellino nel centrocampo granata. Si immobilizza su Cataldi finendo per fare la sua sporca figura. Dal 70' Masina 6 - Entra e aggiunge centimetri in un momento in cui erano richiesti.

Ngonge 6,5 - Il più ispirato, non a caso tutte le manovre passano dai suoi piedi. Mobile su tutto il fronte senza dare punti di riferimento.

Simeone 6,5 - Da attaccante vero sblocca l'incontro, generoso nella prima pressione e solito lavoro di abnegazione spalle alla porta. Dal 78' Gineitis s.v

Vlasic 5,5 - Ci si aspetta sempre uno spunto dal capitano del Torino, ma non arriva mai. Toglie a Simeone la possibilità di battere a rete e non ha ancora la gamba adeguata. Dal 70' Adams 7 - Entra e con un piattone meraviglioso batte Provedel dove non può arrivare.

Marco Baroni 6 - Nessuno meritava di perdere, tantomeno il suo Torino, in palla fin da subito e colpito dalle giocate dei singoli della Lazio. Non esce mai dalla partita, peccato nel finale per la scelleratezza di Maripan.

