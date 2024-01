Lazio, tutti i numeri della rimonta Champions. Squadra da ieri in Arabia

Cinque vittorie consecutive, mai accaduto con Sarri in panchina. E poi ancora, allargando lo sguardo, 23 punti nelle ultime 12 partite: ovvero una media di 2 punti a partita. Sono questi i numeri più importanti che spiegano il balzo della Lazio, che ha chiuso gli occhi a novembre a metà classifica per riaprirli oggi a -1 dalla Fiorentina quarta in classifica. Un grande Natale, insomma. Analizzando prestazioni e dati, va posta l’attenzione anche su altri aspetti. Per esempio sul numero di marcatori diversi: da Natale a oggi, nei 14 gol realizzati in 12 gare, hanno trovato il gol 8 giocatori diversi con Immobile che ha saltato le ultime 4 (è rientrato negli ultimi 15 minuti domenica con il Lecce). E poi c’è la ritrovata solidità in fase difensiva, che l’anno scorso ha fatto la differenza: solo 8 reti subite nelle stesse 12 partite e i clean sheet sono saliti a 10 in totale, tra Serie A e coppe. Con Sarri che ha utilizzato 24 giocatori negli ultimi due mesi, tutta la rosa.

L’intero gruppo si sente coinvolto e ha ritrovato la fiducia, l’energia e l’entusiasmo dell’anno scorso. Sarri avrebbe preferito continuare in campionato, ma deve fermare la rincorsa Champions per volare in Arabia e giocare la Final four che assegnerà la nuova Supercoppa italiana. “È tutto fuor che sport, è prendi soldi e scappa”, ha tuonato nei giorni scorsi, esprimendo tutta la sua (nota) contrarietà al trasferimento della competizione a Riad. Dove la Lazio è atterrata ieri, dopo essere partita a 12 da Fiumicino. Oggi il primo allenamento e domani alle 9.30 italiane la conferenza stampa di viglia di Lazio-Inter di Sarri.