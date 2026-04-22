TMW La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa

La Lazio è in finale di Coppa Italia, dopo una sfida infinita contro l'Atalanta terminata solo ai calci di rigore. E in casa sua, all'Olimpico, il prossimo 13 maggio affronterà l'Inter in gara secca per l'assegnazione del trofeo.

La sfida che andrà in scena fra poco più di 3 settimane sarà però solo il primo atto di un match destinato a ripetersi nei prossimi mesi. Perché Inter e Lazio, in attesa dell'ufficialità dello Scudetto per i nerazzurri, saranno anche le due squadre che si giocheranno la Supercoppa Italiana nel corso della prossima stagione.

Nella prossima edizione, infatti, la Supercoppa si giocherà a due squadre, a meno di sorprese. Il format a quattro - tecnicamente una deroga al regolamento della competizione, votata di anno in anno dal consiglio di Lega - è infatti legato alla disputa in Arabia Saudita, che però non ospiterà il torneo nel 2026. Detto che la location rimane da decidere (non è escluso si giochi in Italia), e di conseguenza anche gli accordi economici alla base (giocare in Arabia vale 23 milioni di euro totali, target impossibile altrove), con la gara a due e l’Inter già campione d’Italia in pectore, Atalanta-Lazio vale anche l’accesso alla Supercoppa. E i relativi milioni, tanti o pochi che siano.