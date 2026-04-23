Inter a riposo dopo la Coppa Italia. Nel mirino un doblete storico e il recupero di Lautaro

L'Inter di Cristian Chivu si è presa due giorni di riposo, dopo la rimonta di San Siro contro il Como che è valsa l'accesso alla finale di Coppa Italia. I nerazzurri torneranno quindi a lavorare alla Pinetina nella giornata di venerdì, con la rifinitura fissata per sabato mattina prima della partenza per Torino dove Barella e compagni affronteranno i granata alle ore 18 di domenica. Una gara che, con i giusti incastri coi risultati di Milan e Napoli, potrebbe anche dare lo Scudetto all'Inter.

Posta la quasi certezza della vittoria della Serie A, ai nerazzurri resta una sola partita anche per alzare al cielo la Coppa Italia per un doblete che sarebbe a suo modo storico, visto che l'ultima volta in cui l'Inter portò a casa un doppio trofeo fu l'anno del famoso Triplete con José Mourinho in panchina.

Una finale di Coppa Italia che, salvo colpi di scena, avrà fra i protagonisti anche Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro è alle prese col recupero dal secondo infortunio al polpaccio in poche settimane. Difficilmente sarà recuperato, o meglio rischiato, per il match contro il Torino. Più probabile il suo rientro in campo il 3 maggio nel match casalingo contro il Parma che sulla carta dovrebbe dare lo Scudetto. Con la successiva sfida con la Lazio del 10 maggio come prova generale per testare le condizioni in vista della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio.