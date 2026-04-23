Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
TUTTO mercato WEB
Come si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Lega Pro, "i giovani della Rappresentativa di Serie C hanno ben figurato contro gli under giallorossi della Roma: a Trigoria vittoriose entrambe le selezioni guidate dal CT Daniele Arrigoni.
La formazione Under 15 si è imposta con il risultato di 4-2 grazie alle reti di Picascia, Collicelli e alla doppietta di Falce. Secondo successo centrato poi dal gruppo U16, autore di una grande rimonta: i giovani di C sono riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio e hanno conquistato l’intera posta in palio vincendo per 3-1. Decisivi il doppio sigillo di Attardo e il gol di Lanna.
Under 16 di nuovo in campo il 6 maggio, quando è in programma un test amichevole con i pari età azzurri del Napoli".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile