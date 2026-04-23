Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni

Come si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Lega Pro, "i giovani della Rappresentativa di Serie C hanno ben figurato contro gli under giallorossi della Roma: a Trigoria vittoriose entrambe le selezioni guidate dal CT Daniele Arrigoni.

La formazione Under 15 si è imposta con il risultato di 4-2 grazie alle reti di Picascia, Collicelli e alla doppietta di Falce. Secondo successo centrato poi dal gruppo U16, autore di una grande rimonta: i giovani di C sono riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio e hanno conquistato l’intera posta in palio vincendo per 3-1. Decisivi il doppio sigillo di Attardo e il gol di Lanna.

Under 16 di nuovo in campo il 6 maggio, quando è in programma un test amichevole con i pari età azzurri del Napoli".