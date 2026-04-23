Goretzka, Bernardo Silva, Alisson e gli altri: si scalda il mercato dei big in Serie A

La notizia di oggi è legata a Leon Goretzka, centrocampista che ha già annunciato il proprio addio al Bayern Monaco al termine della stagione. Il tutto a parametro zero, dettaglio da non sottovalutare. E il Milan ha fiutato l'affare, attivando i contatti per un calciatore che ha comunque decine di richieste in giro per il mondo.

Quello del tedesco è solo l'ultimo dei grandi nomi al centro di indiscrezioni riguardanti le squadre italiane. Prima di lui era toccato a Bernardo Silva, altro parametro zero che lascerà il Manchester City dopo 9 anni. E la Juventus ha attivato da settimane i contatti. Contatti che i bianconeri hanno avviato anche per Alisson Becker, portiere brasiliano che ha un contratto col Liverpool valido fino al 2027. Salvo colpi di scena lascerà Anfield e avrebbe già dato il via libera alla possibilità bianconera, ma prima servirà trattare con i Reds.

Quindi Robert Lewandowski: il centravanti ha tutta l'intenzione di chiudere la stagione per poi scegliere con calma l'ultima tappa della sua straordinaria carriera. Ad oggi l'addio ai blaugrana sembra sempre più probabile, con Milan e Juventus che anche in questo caso hanno già attivato i contatti per capire la fattibilità e per mettere in piazza il proprio gradimento.