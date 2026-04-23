Live TMW Lazio, Patric: "Contento per la vittoria. Finale? Ora testa al campionato"

22:58 – Patric, giocatore della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

Cosa ne pensa di questa vittoria?

"A livello di cuore e di gruppo è stata una grande vittoria. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra nonostante in certi frangenti abbiamo sofferto l'Atalanta".

Giusto dire che il carattere sia da Top team?

"La squadra negli ultimi due mesi ha avuto maturità. Abbiamo raggiunto un grande traguardo: tengo a sottolineare la grande prestazione di Motta perché ha molta maturità nonostante la giovane età".

Cosa ne pensa di questa stagione?

"Con Sarri sto crescendo molto. Voglio ringraziare anche i nostri tifosi perché ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine".

Cosa pensa su Lazio-Inter?

"Ora dobbiamo pensare solo al campionato, poi si vedrà".

00:35 - Termina la conferenza stampa di Patric