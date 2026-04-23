Salah lascia il Liverpool, per sostituirlo i Reds pensano a Leao: il Milan chiede 100 milioni
Il futuro del Mohamed Salah sarà lontano da Liverpool. L’attaccante egiziano è infatti destinato a lasciare Anfield al termine della stagione, spingendo il club inglese a muoversi con decisione sul mercato per individuare il sostituto ideale. In cima alla lista dei Reds c’è Rafael Leao, da tempo nel mirino della dirigenza del club inglese
L’operazione, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, il Milan non sarebbe disposto a trattare per meno di 100 milioni di euro, una cifra considerata molto elevata anche per un talento del calibro di Leao. I Reds, dal canto loro, potrebbero provare a imbastire una trattativa per abbassare le richieste economiche e rendere l’affare più sostenibile.
LEAO APRE ALLA PREMIER LEAGUE
Parallelamente, filtra anche una certa apertura da parte del giocatore: Leao non escluderebbe un addio ai rossoneri qualora si presentasse un progetto convincente. L’idea di misurarsi in Premier League, in un contesto competitivo e mediaticamente rilevante, rappresenterebbe una sfida affascinante. Resta ora da capire se il Liverpool deciderà di affondare il colpo e soprattutto se riuscirà a trovare un’intesa con il Milan.
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