Live TMW Lazio, Sarri: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Motta? Sono contento della sua crescita"

23:54 – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

00:34 - Comincia la conferenza stampa di Sarri

Questa squadra è quella con più carattere di tutte quelle che ha allenato?

"Sicuramente è tra le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta".

Giusto dire che sia stata la vittoria della stagione?

"Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare su un percorso di tanti mesi".

Ha parlato con Lotito sul futuro?

"No, non abbiamo ancora parlato di futuro oggi".

E' venuto Luca Percassi sull'episodio. Cosa ne pensa?

"Uno è un fuorigioco oggettivo, l'altro posso dire che non era fallo: valeva a Cremona, vale anche quello di stasera. Su Gila c'è stata la ribattuta e da regolamento era giusto non dare rigore. Invece la mano di Scalvini c'era eccome: mi dovrei lamentare anche io allora".

Gila come sta?

"Ha preso una botta al tendine. Valuteremo".

Che ragazzo è Motta?

"Un ragazzo maturo che sta dimostrando grandi cose. Parare 5 rigori su 6 in Serie A è qualcosa di clamoroso. Il ragazzo deve rimanere con i piedi per terra soprattutto su certi aspetti".

Quanto ha sofferto l'Atalanta rispetto all'andata?

"L'Atalanta rimane una squadra difficile da battere, ma noi siamo stati bravi a contenerli: un contesto importante visto che loro sono forti in casa".

Un messaggio ai tifosi della Lazio?

"Oggi i tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine, e bisogna considerare che erano presenti tanti che ci hanno guardato da casa. Sono molto contento per loro e per quello che stanno facendo".

00:45 - Termina la ocnferenza stampa di Sarri