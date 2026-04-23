Lazio, Sarri: "Finale meritata. Motta? Numeri impressionati sui rigori, può migliorare"

Il mister della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta chiusa con un successo ai calci di rigore.

Avete trovato la quadra nell'ultimo mese mezzo?

"Forse da un periodo un po' più lungo. Stasera partita difficilissima contro una squadra forte e in uno stadio difficile per chiunque. I ragazzi si sono meritati queste soddisfazione, in questo percorso abbiamo eliminato le due ultime finaliste e stasera una squadra forte prendendoci questa soddisfazione della finale in una stagione difficilissima".

Cosa vorresti adesso dalla tua squadra?

"Chederei di risolvere un problema che abbiamo da tutta la stagione: non abbiamo facilità nel trovare il gol. La squadra è diventata molto solida, ma non ha facilità a segnare".

Un pensiero su Motta?

"Sui rigori ha numeri impressionanti, stasera ne ha presi 4 su 5 e in campionato uno a Bologna. Ragazzo che ha delle prospettive e ancora ha margini, soprattutto con i piedi. Un prospetto importante, ma deve avere nella testa di voler migliorare ancora".

Un appello ai tifosi in vista della finale?

"Ho sempre detto che porto grandi rispetto alla scelta delle persone e quindi anche ai nostri tifosi. Detto questo, è chiaro che se venissero io e tutta la squadra saremmo più che contenti. ieri sono venuti all'aeroporto ad incoraggiarci: sarei l'uomo più felice del mondo, ma dobbiamo rispettare le scelte delle persone".

Cercava qualcuno a fine partita?

"C'era un mio amico in tribuna, che solitamente porta fortuna".