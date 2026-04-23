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Maldini ha scelto l'Italia, Simeone: "Peccato per il Venezuela, ma è stato coerente"

Maldini ha scelto l'Italia, Simeone: "Peccato per il Venezuela, ma è stato coerente"TUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
Oggi alle 00:30Serie A
Dimitri Conti

Nelle scorse ore Salvatore Simeone, dirigente italo-venezuelano che ricopre ad oggi la carica di direttore sportivo dell'Inter Bogotà in Colombia, società sotto l'egida del gruppo di investitori che fa capo all'attore hollywoodiano Ryan Reynolds, si è raccontato in un'intervista su Tuttomercatoweb.com.

Tra i temi sui quali Simeone ha risposto, da venezuelano, anche la scelta di Daniel Maldini di rappresentare l'Italia e non la nazionale del paese sudamericano. Ne parla così il DS dell'Inter Bogotà: "A qualcuno ha fatto male la notizia, potevamo avere il sostituto di Rondon in Vinotinto. Ma è una scelta comprensibile quella di Daniel. E coerente con il suo percorso, pur avendo un forte legame con il Venezuela dovuto alla madre".

Un giocatore della Serie A attuale con cui Simeone ha avuto modo di lavorare ai tempi del suo passaggio al Leeds è Jack Harrison, esterno che il club inglese ha girato a gennaio in prestito alla Fiorentina. Ne parla così il dirigente: "In una stagione storica, è stato tra i giocatori più importanti. Arrivava da un'esperienza già significativa in MLS ed è stato fortissimo tra gol e assist. Capacissimo nell'uno contro uno, interpretava al meglio il calcio di Bielsa. Non mi stupisce vederlo in una squadra importante di Serie A come la Fiorentina, per dare una mano in questa stagione complicata".

Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Simeone a TMW

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