Lazio, Zaccagni: "La protesta dei tifosi? In qualche modo ci fanno sentire la vicinanza"
L'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta terminata con un pari per 2-2.
Dispiace per il pari nel finale?
"Niente da dire alla squadra, bon atteggiamento. Non dovevamo prendere gol subito dopo averlo fatto. Ce la giocheremo al ritorno".
Vuoi tendere una mani ai tifosi?
"In qualche modo ci fanno sentire la loro vicinanza. Rispettiamo le loro decisioni e andiamo avanti".
