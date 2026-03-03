Lazio, Zaccagni: "Dopo Torino ci siamo parlati. Sappiamo come affrontare l'Atalanta"

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato a SportMediaset in vista del match di domani sera contro l'Atalanta, andata delle semifinali di Coppa Italia:

La Coppa Italia è un'occasione di rivincita dopo l'ultimo periodo?

"La partita di Torino è archiviata, è stata una brutta prestazione e non era ciò che volevamo. Ci siamo detti che forse l'unico pensiero era quello della Coppa Italia, anche se è stato sbagliato. In campionato nonostante la classifica dobbiamo fare il nostro percorso e portare a casa più punti possibili".

Da capitano, cosa dirà alla squadra?

"Ieri ci siamo parlati, ci siamo detti che per noi è una grande occasione. Sono due partite e dobbiamo gestirle al meglio, partendo bene da domani sera".

A livello personale come si sente?

"Sto ricominciando a sentirmi bene. Ho avuto un mese di stop, queste ultime due partite mi hanno dato minuti e ora voglio solo aiutare la squadra. In Coppa Italia abbiamo battuto le due finaliste della passata stagione, siamo carichi per domani".

In campo la squadra percepisce le incertezze legate al futuro?

"Tutti hanno visto una squadra spenta domenica ed è quello che non vogliamo, per il mister e per i nostri tifosi. E' una stagione complicata, partite difficili e tanti infortuni, ma ci siamo lasciati tutto alle spalle e daremo tutto da qui alla fine".

Come vede l'Atalanta?

"Sappiamo che è una grande squadra. Abbiamo visto la partita col Sassuolo ma pure quella col Dortmund… Hanno grandi individualità, ma in campionato ce la siamo giocata alla grande e portato a casa un risultato che non meritavamo. Sappiamo bene come affrontarla".