Lazio, Zaccagni al rientro: "Quest'anno ne succedono di tutti i colori. Ci mancano i tifosi"

E' rientrato dopo un mese di assenza Mattia Zaccagnii capitano della Lazio. Il centrocampista è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del momento della squadra dopo il pareggio odierno al Unipol Domus:

Come giudichi questa prestazione?



"Sono rientrato in gruppo da due giorni scendendo subito in campo. Sono lontano dalla miglior condizione, devo ancora crescere sul piano fisico per recuperare dall'infortunio muscolare"

Quanto è complicata questa stagione?



“E’ difficile sono successe di tutti colori non ultima questa sera. Ma dobbiamo andare avanti ed avere testa alta. Dobbiamo tirar fuori la personalità e il carattere e cercare di rimanere uniti e compatti”.

Quanto pesa l'assenza dei tifosi?

"Sono fondamentali, spero ci possano seguire nella prossima partita in casa. Anche quando ci seguivano in trasferta il loro supporto si percepiva molto"