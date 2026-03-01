Lazio, Zaccagni in missione: il gol manca da 3 mesi, mette il Torino nel mirino

Tra mille incertezze spicca un unico punto fermo: Mattia Zaccagni. In una Lazio tormentata dall'infermeria piena e da tensioni di vario genere (comprese quelle dell'ambiente), Maurizio Sarri punta tutto sul suo trascinatore, l’uomo simbolo che porta la fascia da capitano al braccio. La squadra sta mostrando limiti evidenti nel finalizzare, oltre che rapidità e visione di gioco, quindi le giocate del numero 10 biancoceleste mancano come il pane.

Forma rivedibile. Non è certo una coincidenza che il periodo di appannamento dell’esterno italiano sia andato di pari passo con la crisi di risultati dell'intero collettivo. Proprio per questo il tecnico, non appena lo ha riavuto dopo la lesione al muscolo obliquo dell’addome, lo ha subito gettato nella mischia. È successo sabato scorso nella trasferta di Cagliari, dove Zaccagni non ha lasciato il segno: prevedibile, considerando i soli due allenamenti sostenuti prima del rientro.

Nella sfida odierna a Torino, il capitano è chiamato a un cambio di passo decisivo. Deve alzare il livello non solo per l’importanza della gara, ma perché oggi si apre un mese cruciale che culminerà con gli spareggi per il Mondiale, traguardo vitale per lui e per l’Italia. Saranno 30 giorni di fuoco, che vedranno la Lazio impegnata mercoledì prossimo anche nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il bottino stagionale intanto piange: 4 gol e un assist, mentre l’ultima rete personale risale al 4 dicembre in Coppa Italia contro il Milan. Praticamente tre mesi fa. Mentre l’ultima esultanza in Serie A è datata 3 novembre contro il Cagliari. E per un leader come lui alla Lazio, che ha abituato a doppie cifre, non è abbastanza. Il Torino può essere la chance per rinascere?