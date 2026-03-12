Le due vie per il rinnovo di Spalletti. Milan, ieri pranzo Allegri-Furlani: le top news delle 13

Con un Perin a cacca di spazio e un Di Gregorio che non ha dato certezze, in casa Juve c'è l'esigenza di tornare sul mercato anche per un portiere. In questo senso, il quotidiano Tuttosport rilancia un nome prestigioso per la porta del futuro della Juventus. Negli ultimi giorni, si legge, la società bianconera ha sondato il terreno per Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa. El Dibu rappresenterebbe il profilo di esperienza e leadership per la porta juventina, col termine di questa stagione che potrebbe essere il momento giusto per provare un'esperienza lontano dalla Premier League.

Tre rinforzi di peso per il Milan che verrà: ieri pranzo di mercato Allegri-Furlani

Pranzo di mercato ieri in casa Milan: Max Allegri e l’ad Furlani hanno portato a tavola i temi principali dell’attualità e del futuro del club: nella sala da pranzo di Milanello, due giorni dopo il derby vinto e cioè alla ripresa della preparazione, si è parlato soprattutto delle strategie per il futuro del progetto tecnico. Il fatto che siano stati ad e allenatore a parlarne è significativo, sia per il clima di serenità che regnava a tavola, sia per ribadire che le scelte saranno assolutamente comuni e condivise tra area sportiva e finanziaria. Come riutilizzare la somma ricavata del ritorno in Champions è stato uno degli argomenti: un colpo per reparto, un giocatore che sia nel futuro del Milan un titolare di peso.

Due possibilità per la conferma di Spalletti: contratto annuale o accordo biennale

I dettagli del matrimonio tra Juve e Luciano Spalletti sono ancora oggetto di discussione, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport. Da parte della società c’è massima elasticità sulla durata che dovrà avere il rapporto e Spalletti, arrivato il 30 ottobre con un contratto di soli otto mesi, sembra più interessato ai programmi e al livello dei possibili acquisti che alla lunghezza del suo nuovo accordo con la Juventus. L'allenatore, infatti, sta valutando insieme al club se sia meglio – e più conveniente per tutti – arrivare al 2027 o spingersi fin da subito al 2028. Durate diverse e anche compensi differenti. Si ragiona su una stagione da 7 milioni (6 più uno di bonus facilmente raggiungibile) con opzione alle stesse cifre per il 2027-28 o direttamente su un biennale da 5 milioni all’anno.

Retroscena: Massimo Moratti poteva essere il patron del Napoli

La vicenda è stata raccontata dal diretto interessato, ex numero uno dell'Inter, nel corso di un'intervista da lui rilasciata all'emittente Radio Kiss Kiss Napoli: "Un altro presidente di A mi aveva fatto questa proposta ma la mia sembrava un'invadenza antipatica. Il Napoli si doveva salvare con qualcuno che decidesse di fare il presidente e di salvarlo come poi ha fatto De Laurentiis. Però è tutto vero e sarebbe stato bellissimo, ma ho grande rispetto per Napoli".