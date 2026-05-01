Folgore Caratese, Salvalaggio: "Il momento chiave per la C? Il pari in casa del Milan Futuro"

Chiuso il campionato per quel che riguarda il Girone B di Serie D, con la Folgore Caratese che, nel raggruppamento di Chievo Verona e Milan Futuro, ha chiuso già settimana scorsa la pratica promozione in Serie C.

E con il portiere Daniel Salvalaggio che, dopo l'intervista a TMW Radio, è tornato a parlare per rivivere quei momenti e riavvolgere il nastro della stagione: "Cosa ho provato al momento della promozione? Delle sensazioni uniche, quelle che solo lo sport ti può regalare - ha detto al sito tuttoc.com -. Il nostro obiettivo principale era quello di raggiungere i playoff: secondo me il momento chiave è stato il pareggio esterno con il Milan Futuro. E poi la mentalità. Ho incontrato ragazzi che si sono sempre allenati al 100% anche pur giocando meno di altri, questa è stata una cosa fondamentale perché tutti sono rimasti sempre sul pezzo. I sacrifici ripagano, nulla è frutto del caso".

A ogni modo, niente è ancora terminato. Ci sarà ora l'ultima gara di campionato da affrontare, poi la Poule Scudetto, che verrà giocata tra tutte le nove promesse e incoronerà la regina delle regine.