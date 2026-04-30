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Giannini: "Al posto di Ranieri alla Roma vedrei bene Totti. Poi almeno un rinforzo per reparto"

Giannini: "Al posto di Ranieri alla Roma vedrei bene Totti. Poi almeno un rinforzo per reparto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:23Serie A
Pierpaolo Matrone

La corsa non è ancora finita. Giuseppe Giannini guarda con fiducia al finale di stagione della Roma e, intervistato da Il Tempo, invita a non mollare proprio adesso: “È obbligatorio crederci, anche se non è facile. La Roma è stata anche un po’ sfortunata, la partita con la Juve ha cambiato qualcosa”. L’ex capitano promuove il lavoro di Gasperini, ritenuto l’uomo giusto per guidare i giallorossi: “Ha esperienza e ha già dimostrato il suo valore. Non è semplice restare lucidi nei momenti difficili, ma la squadra ha un’identità chiara e sa cosa fare in campo”.

Sul futuro societario, Giannini apre anche a un possibile ritorno di Totti: “Per amore e attaccamento si pensa subito a lui. Francesco ha sempre detto di voler tornare, potrebbe essere una figura adatta, ma è giusto non mettergli pressione”. Un passaggio anche su Massara: “È un professionista serio, lavora senza cercare visibilità. Però a Roma serve anche osare di più. Alcune operazioni sono difficili da valutare senza conoscere il contesto”.

Poi anche uno sguardo alla rosa: “Per competere serve almeno un rinforzo per reparto, soprattutto davanti. Se Dybala non resta, servirà un esterno di fantasia. Su Pellegrini punterei ancora, mentre per Dybala bisognerà valutare la sua tenuta fisica”.

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