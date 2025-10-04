Le parole di Chivu, il ds del Como su Nico Paz e la nostalgia di Ederson: le top news delle 22

L'Inter si diverte e divora la Cremonese: 4-1 a San Siro. Al termine del match il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha detto in conferenza stampa: "Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, siamo stati dominanti e ci siamo divertiti. C'è stato il gol subito, però pazienza: sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi". Poi su Dumfries, uscito arrabbiato: "Fa bene a essere incazzato, uno quando esce bisogna che si incazzi col mondo. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente: è un giocatore importante per noi e per la nazionale olandese. Sono felice di quello che sta facendo, ma anche lui come tutti può dare di più".

Così invece il tecnico della Cremonese, Davide Nicola: "Intanto l'Inter ha vinto meritatamente e su questo non ci sono dubbi. La Cremonese comunque ha fatto la sua partita e ci siamo resi conta della fisicità e qualità dell'Inter che l'anno scorso ha fatto la finale di Champions. Il livello di questa Inter è troppo elevato e dobbiamo costruire la stagione con tutti i nostri effettivi. Abbiamo cercato di capire quando costruire da dietro ma abbiamo difettato tecnicamente e in alcune situazioni su calcio piazzato. Abbiamo subito diversi contro cross. La squadra però non si è depressa. Abbiamo fatto un gol e forse c'erano anche i presupposti di farne un altro. Dobbiamo crescere e non perderci d'animo".

Il ds del Como, Carlalberto Ludi, ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l'Atalanta ha parlato di Nico Paz: "Come dite voi il mercato non finisce mai. Noi stiamo lavorando e pensando. Il Real Madrid ha un sacco di giocatori talentuosi nel ruolo, ma Nico Paz ha una comunità e una società che lo ama. Vedremo se basterà. Baturina sarà largo a sinistra? Sono tutti giocatori di calcio qualitativi e tecnico. Nico e Martin sono diversi tra loro, ma non è uno step per Baturina, solo un processo di apprendimento. Speriamo vada bene".

Ederson, centrocampista nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport ha parlato nel pre partita di Atalanta-Como dopo essere tornato titolare in campionato post-rientro in Champions League: "A me è mancata tanto l'Atalanta, essere in campo. Tosta venire allo stadio e non poter giocare. Poi io sono mancato all'Atalanta? Sì, un po', perché giocavo spesso negli ultimi anni ma la squadra ha fatto benissimo, anche oltre gli infortuni".