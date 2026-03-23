Esposito: "Non mi sento il trascinatore dell'Inter. Nazionale? Vado con tutta la voglia del mondo"
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Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pari ottenuto al Franchi contro la Fiorentina per 1-1. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina stasera ha fatto una grande partita, il risultato è stato quello più giusto. Non mi sento il trascinatore, ma cerco di fare sempre il mio meglio dando tutto per questa squadra. Siamo partiti fortissimo con un grande approccio che ci voleva.
Abbiamo dimostrato subito grande voglia di vincere, poi la Fiorentina è stata brava a prendere tanto campo ed è stata brava a pareggiarla. Nazionale? Ci vado con tutta la voglia del mondo per raggiungere l'obiettivo e rappresentare il mio Paese al meglio".
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