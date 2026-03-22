Da Di Lorenzo a Zaccagni, quanti assenti in Nazionale. E possono aggiungersene altri due

L’avvicinamento ai playoff della Nazionale azzurra si apre con qualche problema fisico, ma anche con segnali di grande compattezza da parte del gruppo. Le condizioni di Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca tengono in apprensione lo staff di Gennaro Gattuso, che però ha ricevuto rassicurazioni dai diretti interessati. "Noi vogliamo esserci", hanno fatto sapere i due giocatori, confermando la volontà di restare a disposizione nonostante gli acciacchi.

Il difensore dell’Inter ha rinunciato alla sfida contro la Fiorentina per precauzione e lo staff medico è fiducioso sul recupero, mentre la situazione di Scamacca appare più delicata dopo la lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro comunicata dall’Atalanta. L’attaccante ha già iniziato il protocollo riabilitativo e resta la speranza di averlo almeno per la seconda gara. Nel frattempo Gattuso ha deciso di non convocare sostituti nell’immediato, rimandando ogni valutazione dopo il raduno di Coverciano.

L’emergenza riguarda anche altri giocatori: out Vicario, che si opererà per un’ernia ma ha chiesto di essere comunque in tribuna per sostenere i compagni, mentre nelle ultime settimane si sono fermati anche Di Lorenzo, Gabbia, Verratti, Vergara e Zaccagni. "Abbiamo giocatori forti, anche se è un dato di fatto che nel nostro campionato ci sono pochi italiani", ha spiegato Gattuso, ribadendo il vero obiettivo: "Il chiodo fisso è tornare al Mondiale, dove per tanti anni siamo stati protagonisti".

In difesa e attacco le alternative non mancano, ma molto dipenderà dal recupero degli infortunati: nei playoff servirà una squadra completa, non solo negli undici titolari ma in tutta la rosa. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.