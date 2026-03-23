Una super Fiorentina ferma l'Inter sul pari. Kolarov predica calma, ma la Serie A è riaperta

L'Inter non vince neanche a Firenze contro la Fiorentina e con l'1-1 mette ancora di più a rischio la possibile vittoria dello Scudetto. La partita viene sbloccata al primo minuto da Pio Esposito, ma Ndour al 77' trova il pari dopo una corta respinta di Sommer su tiro di Gudmundsson. Il centravanti dei nerazzurri è senza dubbio il migliore dei suoi, mentre Barella commette un errore troppo grave, non allontanando la sfera. Nei viola spiccano l'autore del gol e De Gea, superlativo su Esposito nel finale.

L'Inter non vince da 4 partite e anche questo è stato chiesto a Kolarov, sostituto dello squalificato, nel post-partita: "Se conti anche la Coppa Italia sono 4, ma in campionato sono 3. La squadra ha cominciato e ha chiuso bene, c'è mancata la parte centrale. La Fiorentina ha reagito bene dopo il gol subito. Qua non è mai facile venire a giocare, il risultato è giusto, siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani".

Vanoli vede il lato positivo, per quanto proposto dalla sua Fiorentina: "Faccio i complimenti ai ragazzi. L'inizio è stato difficile, prendere gol subito contro una squadra veramente forte che si gioca lo scudetto... Siamo stati bravi a rimanere concentrati nelle difficoltà. Per me è un punto chiave nella crescita di questa squadra".