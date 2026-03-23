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Come ha potuto Gattuso lasciar fuori dalla Nazionale questo Fagioli?

Come ha potuto Gattuso lasciar fuori dalla Nazionale questo Fagioli?TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Marco Conterio
Oggi alle 08:15Serie A
Marco Conterio

E' vero come è vero, e come ha detto Daniele De Rossi in modo saggio e patriottico, che adesso bisogna remare tutti dalla stessa parte, che dobbiamo sostenere l'Italia e via sperando e augurando e sognando d'essere ai Mondiali che verranno. Però è altrettanto lecito farsi delle domande e porle al commissario tecnico, Gennaro Gattuso, paladino di tutti noi, e guida della nostra Nazionale: come ha potuto non convocare Nicolò Fagioli per i playoff Mondiali?

Man of the match anche ieri nel pareggio 1-1 contro l'Inter all'Artemio Franchi di Firenze, il play della formazione di Paolo Vanoli ha sfoderato un'altra prestazione straordinaria. Due passaggi chiave di cui uno per il gol del pareggio di Cher Ndour. I dati Sofascore: 51 passaggi precisi su 56, ben 29 su 34 nella metà campo avversaria e quando ha alzato il pallone, 7 su 10 lanci lunghi precisi. Settantacinque tocchi di palla, ha fatto 239.6 metri palla al piede, senza mai 'azzardare' dribbling ma giocando concreto, preciso, pulito. In fase difensiva, 7 recuperi palla, 2 chiusure, 1 intercetto, 4 contributi difensivi.

Avrebbe fatto comodo uno così? Non solo. Perché Manuel Locatelli non ha le sue caratteristiche. Per il Mondiale (dita incrociate, scongiuri), però la capacità sia di verticalizzare che di gestire nel corto, sullo stretto e sul lungo di Fagioli, farebbero comodissimo all'Italia. Per il playoff, non ce ne voglia l'amor patrio, ma andrebbe fotografato anche il momento. Hic et nunc, qui e ora. E adesso, come Fagioli, nessuno sta performando nel ruolo in tutta la Serie A...

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