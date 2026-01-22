Le prime parole di Bijlow: "Grato per la fiducia e pronto a dare tutto per il Genoa"

Arrivato ad inizio settimana all'ombra della Lanterna, Justin Bijlow ha pronunciato le prime parole da nuovo giocatore del Genoa. Il portiere olandese ha voluto mandare un saluto ai tifosi rossoblù attraverso la propria pagina Instagram: "Sono grato per la fiducia e pronto a dare tutto per questo club. Forza Genoa!".

E prima del saluto alla nuova piazza, un pensiero ai sostenitori biancorossi olandesi sempre attraverso la sua pagina social: "Cari tifosi del Feyenoord, da tifoso a giocatore della prima squadra. E ora di nuovo tifoso. Fin da bambino, nato nella bellissima città di Rotterdam, sognavo di giocare nella nostra bellissima Kuip con il vostro supporto intorno a me.

Ho sempre dato tutto per questo bellissimo scudetto sul petto. Abbiamo potuto vincere tanti premi e vivere momenti belli insieme. Sono orgoglioso di aver potuto giocare per il Feyenoord negli ultimi 22 anni e vi sono molto grato per il vostro sostegno nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti difficili. Qualcosa che non dimenticherò mai. Con il dolore nel cuore lascio per ora il club e inizio una nuova sfida. Non è sicuramente un addio, ma un arrivederci. Sono felice e orgoglioso di essere uno di voi e, come sapete, 'Feyenoord fino alla morte'".