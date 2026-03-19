Le reazioni della Serie A alla scomparsa di Michael Hartono. Lotito: "Perdita importante"

Sono moltissime le reazioni ufficiali dei club di Serie A alla notizia della scomparsa di Michael Bambang Hartono, azionista di riferimento del Como, scomparso oggi all'età di 84 anni.

ATALANTA

Il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca, unitamente a tutta l’Atalanta BC esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club si stringe sentitamente attorno alla famiglia Hartono e al Como 1907.

BOLOGNA

Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Michael Hartono e rivolge alla famiglia e a tutto il Como 1907 le più sentite condoglianze.

CREMONESE

U.S. Cremonese si unisce al cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club si stringe sentitamente attorno alla famiglia e al Como.

FIORENTINA

La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono ed esprimono le proprie condoglianze alla sua Famiglia ed al Como.

HELLAS VERONA

L'Hellas Verona FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, rivolgendo alla famiglia e a tutto il Como le più sentite condoglianze.

INTER

FC Internazionale Milano esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club si stringe attorno alla famiglia Hartono e alla società Como in questo momento di dolore.

LAZIO

La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, co-owner e azionista di riferimento del Como 1907. In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Hartono, il Como e l’intera comunità lariana. Il Presidente Sen. Claudio Lotito dichiara: “Desidero esprimere, anche a nome personale, la mia più sentita vicinanza alla famiglia Hartono e a tutta la società Como 1907. La scomparsa di Michael Bambang Hartono rappresenta una perdita importante non solo per il club lombardo, ma per l’intero movimento calcistico. Il suo impegno e la sua visione hanno contribuito a rafforzare un progetto serio e ambizioso, fondato su valori solidi e su una prospettiva di crescita. In questo momento di dolore, ci stringiamo con rispetto e partecipazione al loro cordoglio”.

LECCE

L’U.S. Lecce esprime profondo cordoglio alla famiglia Hartono e al Como per la scomparsa di Michael Bambang Hartono.

NAPOLI

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alla famiglia del Como in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono.

ROMA

L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Como, Michael Bambang Hartono. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como.

SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club neroverde esprime sincera vicinanza alla famiglia e al Como 1907.

UDINESE

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Michael Hartono, proprietario del Como 1907 insieme al fratello Robert. Il club fa le più sentite condoglianze alla famiglia Hartono e al Como 1907.