TMW Juventus, oggi Thuram è rientrato in gruppo. Personalizzato programmato per Vlahovic e Milik

Come da programma stilato nei giorni scorsi, nella mattinata di oggi Khephren Thuram è tornato a lavorare regolarmente col resto del gruppo a disposizione di Luciano Spalletti. La Juventus alla Continassa porta avanti la preparazione della prossima sfida contro il Sassuolo, gara in programma sabato 21 marzo alle 20.45 valida per la 30^ giornata di Serie A.

Lavoro personalizzato e a parte invece per Dusan Vlahovic e Arek Milik, con i due attaccanti che stanno seguendo come da programma un percorso specifico legato alla gestione dei carichi dopo i rispettivi rientri dagli infortuni. L'unico assente resta Emil Holm, alle prese con il recupero dal suo problema muscolare.