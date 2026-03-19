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Juventus, oggi Thuram è rientrato in gruppo. Personalizzato programmato per Vlahovic e Milik
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Come da programma stilato nei giorni scorsi, nella mattinata di oggi Khephren Thuram è tornato a lavorare regolarmente col resto del gruppo a disposizione di Luciano Spalletti. La Juventus alla Continassa porta avanti la preparazione della prossima sfida contro il Sassuolo, gara in programma sabato 21 marzo alle 20.45 valida per la 30^ giornata di Serie A.
Lavoro personalizzato e a parte invece per Dusan Vlahovic e Arek Milik, con i due attaccanti che stanno seguendo come da programma un percorso specifico legato alla gestione dei carichi dopo i rispettivi rientri dagli infortuni. L'unico assente resta Emil Holm, alle prese con il recupero dal suo problema muscolare.
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