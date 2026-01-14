L'agente di Kayode e Zaniolo: "Felici per Nicolò. Michael in Italia? Non ci poniamo il problema"
Nel corso dell'intervista rilasciata a SportMediaset, Giuseppe Pesce, agente anche di Michael Kayode e Nicolò Zaniolo, ha parlato dei suoi due assistiti, cominciando dall'ex Fiorentina: "Al Brentford le sta giocando tutte, è un punto fermo e siamo felici di questo. È molto felice in Inghilterra, vedremo in futuro per un eventuale ritorno in Italia, ma oggi non ci poniamo il problema".
Quanto a Zaniolo invece che cosa può dirci?
"Nicolò è felice e lo siamo anche noi, l'Udinese è il progetto giusto. L'ambiente lo sta valorizzando e lui sta ripagando alla grande. È carico per tornare dopo questo piccolo stop".
Kayode in carriera ha giocato con Fiorentina, Brentford e Gozzano. Zaniolo invece ha vestito le maglie di Roma, Aston Villa, Atalanta, Udinese, Galatasaray, Fiorentina e Virtus Entella.
