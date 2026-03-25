Atalanta, in arrivo il rinnovo di Zappacosta: firmerà fino al 2027 con la Dea

La stagione finora disputata da Davide Zappacosta è superlativa, indipendentemente dalla mancata chiamata in azzurro per i playoff. E grazie al suo acuto nella sfida contro l'Hellas, la Dea può continuare la rincorsa a un posto in Europa. L’elevato rendimento delle ultime annate gli era valso anche qualche sirena di mercato dalle big: Inter e Napoli nell’ultimo biennio hanno sondato il terreno per Davide. In particolare gli azzurri, dove siede in panchina un suo grande estimatore di vecchia data: quell’Antonio Conte, che aveva fortemente voluto Zappacosta al Chelsea nel 2017 (tanto che i Blues scucirono ben 25 milioni per accaparrarselo dal Toro).

Già sul tavolo la proposta di rinnovo fino al 2027

La famiglia Percassi si è tenuta stretta uno degli elema enti più affidabili della squadra. Corsa, personalità e qualità al servizio della Dea. Una storia d’amore destinata a proseguire ancora: il suo agente Alessandro Lucci e la dirigenza nerazzurra, infatti, hanno già predisposto l’intesa per il rinnovo fino al 2027.

Accordo nei prossimi giorni

L'accordo sarà siglato nei prossimi giorni e si appresta a essere la sorpresa più dolce nell'uovo di Pasqua per i tifosi atalantini e il tecnico Palladino, che lo ha preferito in tutta la sua avventura orobica a Bellanova, fa sapere oggi Tuttosport.