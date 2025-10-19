Leao torna al gol dopo 5 mesi: Allegri avrà bisogno di lui per puntare in alto

Era da inizio maggio che Rafa Leao non trovava il gol in campionato: una statistica falsata chiaramente dall'infortunio rimediato in pre-season dal portoghese, che lo ha costretto ad un lungo stop e forzato Allegri a trovare soluzioni alternative a quelle che aveva in testa dopo il debutto in Coppa Italia contro il Bari. Le condizioni spesso precarie di Pulisic hanno fatto il resto: il Milan non ha ancora una coppia d'attacco designata ma da stasera ha la certezza di poter contare sul proprio fuoriclasse. Stasera Leao ha scelto di tornare in grandissimo stile, con non uno ma due gol che rimandano il Milan in vetta alla classifica, da solo, dopo tre anni.

La doppietta con cui il portoghese ha steso la Fiorentina ha un tempismo perfetto, vista la contemporanea disastrosa assenza di Pulisic e Rabiot, due che hanno un gran bel rapporto col gol, come dimostrato anche in questo inizio di stagione.

Non che ci fossero dubbi, ma dopo stasera Allegri ha una certeza in più: quella che per puntare in alto, se non il altissimo, avrà bisogno di Leao nella sua miglior versione. La gara con la Fiorentina, seppur con le consuete pause che da sempre contraddistinguono il suo talento, dimostrà che il percorso imboccato è quello giusto.