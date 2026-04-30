Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff

Si è concluso il campionato di Serie C Sky Wifi 2025-26. Vicenza, Arezzo e Benevento hanno ottenuto la promozione in Serie B. Domenica 3 maggio inizieranno i playoff che porteranno alla quarta promozione nella serie cadetta. Lasciano la Lega Pro Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Trapani, Siracusa e Foggia. L’unico playout che si giocherà è quello fra tra Bra e Torres.

Primo Turno Playoff -domenica 3 maggio



Girone A

Trento-Giana Erminio ore 20:00

Cittadella-Arzignano V.ore 17:30

Lumezzane-Alcione ore 20:00

Girone B

Juventus NG-Vis Pesaro ore 20:45 Diretta Rai Sport

Pianese-Ternana ore 20:00

Pineto-Gubbio ore 20:00

Girone C

Casertana-Atalanta U23 ore 20:00

Crotone-A. Cerignola ore 20:00

Monopoli-Casarano ore 20:00

Playout – andata sabato 9 maggio, ritorno sabato 16 maggio

Bra- Torres ore 18:00

Torres-Bra ore 20:30