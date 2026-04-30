Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Si è concluso il campionato di Serie C Sky Wifi 2025-26. Vicenza, Arezzo e Benevento hanno ottenuto la promozione in Serie B. Domenica 3 maggio inizieranno i playoff che porteranno alla quarta promozione nella serie cadetta. Lasciano la Lega Pro Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Trapani, Siracusa e Foggia. L’unico playout che si giocherà è quello fra tra Bra e Torres.
Primo Turno Playoff -domenica 3 maggio
Girone A
Trento-Giana Erminio ore 20:00
Cittadella-Arzignano V.ore 17:30
Lumezzane-Alcione ore 20:00
Girone B
Juventus NG-Vis Pesaro ore 20:45 Diretta Rai Sport
Pianese-Ternana ore 20:00
Pineto-Gubbio ore 20:00
Girone C
Casertana-Atalanta U23 ore 20:00
Crotone-A. Cerignola ore 20:00
Monopoli-Casarano ore 20:00
Playout – andata sabato 9 maggio, ritorno sabato 16 maggio
Bra- Torres ore 18:00
Torres-Bra ore 20:30
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