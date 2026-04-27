Ultimo atto tra Vicenza, Arezzo e Benevento: date e orari della SuperCoppa di Serie C

Dopo aver reso noto il nuovo logo della competizione, ecco che sono state rese note date orari della SuperCoppa di Serie C, che verrà disputata tra le tre formazioni promosse in B, Vicenza, Arezzo e Benevento.

Di seguito, il resoconto:

GARE DI SUPERCOPPA SERIE C REGIONALE TRENITALIA

La Supercoppa è organizzata direttamente dalla Lega Pro, con la collaborazione delle tre Società, secondo le norme previste dal Regolamento della Supercoppa di cui al Com. Uff. n. 224/L del 16.04.2026 di Lega Pro.

Si riporta di seguito la gara della 1ª Giornata della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia, in programma nella data e con il relativo orario d’inizio:

SABATO 2 MAGGIO 2026

1ª GIORNATA

AREZZO - L.R. VICENZA Ore 17.30

Riposa: BENEVENTO

Modalità di svolgimento

Le tre squadre come sopra individuate, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate:

1ª giornata – SABATO 2 MAGGIO 2026

- sono state individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2ª giornata – SABATO 9 MAGGIO 2026

- si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3ª giornata – SABATO 16 MAGGIO 2026

- la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia 2025-2026 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.