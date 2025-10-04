Live TMW Lecce, Berisha: "Siamo sereni. Io contribuisco con la mia qualità al centrocampo"

Prima vittoria in campionato per il Lecce, che batte il Parma di misura grazie alla rete di Riccardo Sottil. I salentini sono stati abili nel mantenere il vantaggio nella ripresa, resistendo agli assalti crociati. A commentare la sfida per il Lecce sarà Medon Berisha.

Quanto sentite di essere cresciuti anche a livello di squadra?

"Già contro il Bologna abbiamo dimostrato di essere una squadra forte quando siamo compatti e quando combattiamo. Siamo cresciuti molto".

Di Francesco ti ha fatto i complimenti per come dai i tempi alla squadra.

"Col mister stiamo lavorando tanto, mi dà tanta fiducia, ma devo ancora crescere, col tempo arriverò".

Il pareggio col Bologna vi ha dato qualcosa in più?

"Ci ha dato tanta serenità a livello mentale, ci ha aiutato e ci ha dato fiducia per questa partita di oggi".

Come ti trovi in questo terzetto di centrocampo con Coulibaly e Ramadani?

"Molto bene, sono giocatori di rottura, non si fermano mai e mi aiutano tanto. Io posso dare un contributo con la mia qualità. Nella ripresa, quando recuperavamo palla ho abbassato il ritmo del Parma con le mie giocate".

Ti senti il leader tecnico del Lecce? Hai recuperato dal fastidio alla caviglia?

"Avevo preso una storta contro il Bologna, ma ho già recuperato e sto bene. Sento di dover essere il leader, sono da tanto qui a Lecce. Sento la responsabilità di poter dare tanto ai compagni, perché conosco il campionato e il clima. Penso di essere un leader della squadra".

Rispetto alla scorsa stagione, come riempite di più l'area? Si avvicina anche la nazionale.

"Penso che quest'anno riempiamo più l'area di rigore, arriviamo con più uomini. Contro la Serbia ci aspetta una grande partita".

La tua qualità è chiara a tutti. La tua posizione è stata la chiave della partita, in duello a distanza con Bernabè, due giocatori ibridi. Che partita è stata? Ti senti più trequartista o mediano?

"È stato un bel duello con Bernabè, lo stimo molto. Io posso fare tutti i ruoli del centrocampo, ma in questo momento mi piace più fare il mediano".

Per consacrarti ti mancano i gol?

"Arriveranno! Oggi ci sono andato vicino ma Suzuki ha parato. Ma non ho dubbi: arriveranno".