Lecce, Di Francesco: "Felice per Cheddira. Falcone? I grandi portieri di solito ce l'hanno le big..."

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa in trasferta: "Devo dire che abbiamo cambiato due cose all'intervallo, ho detto ai ragazzi di lasciarsi andare un po' contro una squadra che ci ha creato difficoltà e il Pisa lo ha fatto anche nelle partite precedenti. Sapevamo di trovare una squadra viva, siamo stati bravi ad andare avanti, ma anche a ribaltarla. Nella ripresa la squadra mi è piaciuta, soprattutto fino al 70', poi si è sbloccato Cheddira, un altro attaccante fondamentale".

Falcone ha fatto un'altra grande partita.

"I portieri importanti ce l'hanno le grandi squadre, ma anche le piccole a quanto pare, lui è quella garanzia che abbiamo, ha dimostrato di essere fondamentale negli anni per le salvezze del Lecce e spero che lo sia anche quest'anno".

Adesso la pressione ce l'ha la Cremonese.

"Ci sta, intanto abbiamo conquistato 3 punti fondamentali. Loro devono giocare, ma sai benissimo quanto pesa giocare con l'obbligo di vincere, come lo avevamo anche noi un po' oggi e lo avevamo a Verona. Il calcio però è bello perché non ci sono risultati scontati".

Avete ritrovato il gol di un centravanti come Cheddira in un momento decisivo.

"Abbiamo perso giocatori importanti, penso a Sottil, Berisha... I gol degli attaccanti diventano fondamentali, le scelte finali determinano. Cheddira era uno di quelli che aveva avuto difficoltà a fare gol, sono felice per lui perché dà sempre il massimo, mi auguro che gli dia ancora più condizione".