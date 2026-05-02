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Serie B 2026/2027, sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo

Serie B 2026/2027, sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 00:19Serie B
Luca Bargellini

Per far capire quanto, a 90' dalla fine della stagione regolare, la Serie B sia imprevedibile basta pensare ad un fatto. Ad oggi, delle 20 partecipanti al torneo cadetto solo una, ovvero il Padova è certo della salvezza, ma senza avere chance aritmetiche di approdare ai playoff promozione.

Questo significa anche che la compagine biancoscudata è sicura di essere ai nastri di partenza della stagione 2026/2027.

Assieme a lei, altre due prossime partecipanti, sono arrivati in serata dalla Serie A con le retrocessioni di Hellas Verona e Pisa.

Infine le ultime tre società ad aver già certezza di un posto nella prossima Serie B sono le vincitrici dei tre gironi di Serie C, ovvero Arezzo, Benevento e Vicenza.

Questo il quadro della Serie B 2026/2027
Retrocesse dalla Serie A: Hellas Verona, Pisa
Confermate in Serie B: Padova
Promosse dalla Serie C: Arezzo, Benevento, Vicenza

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