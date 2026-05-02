Giovanni Corrado: "Il risultato è importante, ma non deve mettere a repentaglio la salute del Pisa"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo il ko per 2-1 contro il Lecce e la retrocessione in B: "C'è da essere molto lucidi e da fare un'analisi attenta sulla stagione. All'interno del nostro progetto, che è sempre volto al miglioramento, bisogna ragionare su quello che ci ha insegnato la Serie A per ripartire anno prossimo".

Avete tanti giovani in squadra e questa è una buona notizia.

"È sempre stata la nostra filosofia, il risultato sportivo è importante, ma non può mettere mai a repentaglio la salute della società. Abbiamo visto troppi casi di club che sono arrivati in Serie A e poi sono spariti dal professionismo per troppo tempo, noi abbiamo sempre detto che volevamo far risultato, ma senza dimenticarci mai dove lo facciamo. Siamo una città di provincia, dobbiamo farlo in modo sostenibile, dobbiamo inseguire gli esempi migliori, può esserci una retrocessione sul campo, è un qualcosa che può succedere, ma non possiamo perdere di vista la salute della società".

Hiljemark resterà anche in Serie B?

"La cosa più importante è finire nella maniera più dignitosa possibile la Serie A, ci abbiamo messo tanto a raggiungerla. Avremo tempo per fare le valutazioni del caso, è stata una lezione dura che ci deve far ripartire con una consapevolezza diversa".

Non state inseguendo solidità come quella del Como?

"Non mi piace fare nomi. Non credo debba essere inseguito un certo tipo di investimento perché diventa difficile sostenerlo nel lungo periodo, Pisa ha sofferto scelte troppo mirate al raggiungimento del risultato sportivo, ma non dobbiamo minare la salute della società. Anche in Serie B abbiamo provato a raggiungere la Serie A in un modo differente e dovremo continuare così".