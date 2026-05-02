Lecce, Pierotti: "Contentissimi per la vittoria, non vogliamo fermarci"

Dopo la vittoria sul campo del Pisa per 2-1, l’attaccante del Lecce Santiago Pierotti ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Questa partita era fondamentale per il nostro percorso, c'era tanta pressione e prima della gara abbiamo parlato, visto un video emozionale. Abbiamo trovato il gol di Cheddira, ci mancava e siamo felici per lui. Sono contentissimo, ora non dobbiamo fermarci: non è ancora fatta, dobbiamo continuare su questa strada. Contro la Juventus servirà una prestazione importante, vogliamo vincere tutte le gare che mancano”.